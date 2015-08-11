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Ekonomi
Deutsche Welle

Google 'Alphabet'e bağlandı

Teknoloji devi Google, bundan böyle yeni kurulan "Alphabet" (Alfabe) şirketinin bir parçası olarak faaliyet gösterecek. Şirketin kuruluşu, Google'ın da kurucusu olan Larry Parge tarafından duyuruldu.

11 Ağustos 2015 12:52


Teknoloji devi Google'e bağlı olan tüm şirketler artık dev bir holding olarak kurulan "Alphabet“ (Alfabe) şirketi altında faaliyet gösterecek.

Google'ın en üst düzey yöneticisi ve kurucusu Larry Page, kişisel blogundaki açıklamasında, söz konusu yapısal değişikliğin şirketi daha şeffaf hale getirme amacı taşıdığını söyledi. Page, artık Alphaet'in CEO'su olarak görev yapacak.

Google'ın yöneticiliğine ise 43 yaşındaki Sundar Pichai getirildi. Son aylarda sorumluluğu giderek artan Pichai, Page'in sağ kolu olarak görülüyordu.

Google diğer şirketlerden ayrılıyor

Larry Page, Alphabet'in çok sayıda şirketi aynı çatı altında toplayacağını söyledi. Page, “Alfabe ismi hoşumuza gitti, çünkü dili oluşturan harflerin bir koleksiyonu anlamına geliyor; dil insanlığın en önemli buluşları arasında geliyor ve Google arama faaliyetlerinin de özünü oluşturuyor” dedi. Page, yeni girişimlerde bulunacakları mesajı da verdi.

Yeni şirket yapılanmasına göre, Google'in temelini oluşturan arama motoru ve internet reklamı gibi alanlar, şoförsüz otomobil ve uçak gibi yeni teknolojik faaliyetlerden ayrılacak. Alphabet çatısı altında varlık gösterecek olan Google şirketine YouTube, Androdid, akıllı telefon uygulamaları ve bununla ilgili faaliyetler bağlı olacak.

Google hisse sahiplerinin de bugünden itibaren 'Alphabet' hisselerine sahip olduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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