T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gönüllü polis bulunamıyor

Alman Emniyet Müdürlüğü, sığınmacıların kabulü sırasında görevlendirilecek gönüllü polis bulmakta zorlanıyor. Bunun üzerine zorunlu atama kararı alındı.

05 Eylül 2015 15:25

Westfalen-Blatt'ta yer alan haberde, Alman Emniyet Müdürlüğü'nün sığınmacıların kaydı için üç aylık
göreve yeterince gönüllü polis bulamadığını yazdı.
Bunun üzerine polislerin1 5 Eylül'den itibaren zorunlu
olarak bu görevlere atanacağı kaydedildi.
Görevlendirilecek olan polisler, sığınmacıların
yoğun olduğu Münih Tren İstasyonu ya da Düsseldorf
Havaalanı gibi yerlerde çalışacak.
Ancak engelli memurlar, tek başına çocuk yetiştiren ya da yakınlarına bakan polisler bu görevlendirmeden
muaf tutulacak.
Polis Sendikası’ndan Jörg Radek, gönüllü
kotasını artırabilmek için İçişleri Bakanlığı’ndan görev
koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Radek, “Aylarca günde 8 saat çaresiz sığınmacıların
yüzüne bakmak
insani ruhen yoran bir durum” dedi. Radek, daha kısa mesai saati, uzun dinlenme araları ve polisler için
uygun konaklama imkânı talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Emniyet MüdürlüğüEylülMünih TrenDüsseldorf HavaalanıSendikası Jörg RadekBakanlığıDeutsche Welle Türkçe epd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24