Gönüllü polis bulunamıyor

Westfalen-Blatt'ta yer alan haberde, Alman Emniyet Müdürlüğü'nün sığınmacıların kaydı için üç aylık
göreve yeterince gönüllü polis bulamadığını yazdı.
Bunun üzerine polislerin1 5 Eylül'den itibaren zorunlu
olarak bu görevlere atanacağı kaydedildi.
Görevlendirilecek olan polisler, sığınmacıların
yoğun olduğu Münih Tren İstasyonu ya da Düsseldorf
Havaalanı gibi yerlerde çalışacak.
Ancak engelli memurlar, tek başına çocuk yetiştiren ya da yakınlarına bakan polisler bu görevlendirmeden
muaf tutulacak.
Polis Sendikası’ndan Jörg Radek, gönüllü
kotasını artırabilmek için İçişleri Bakanlığı’ndan görev
koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Radek, “Aylarca günde 8 saat çaresiz sığınmacıların
yüzüne bakmak
insani ruhen yoran bir durum” dedi. Radek, daha kısa mesai saati, uzun dinlenme araları ve polisler için
uygun konaklama imkânı talep etti.