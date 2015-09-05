Gönüllü polis bulunamıyor

Westfalen-Blatt'ta yer alan haberde, Alman Emniyet Müdürlüğü'nün sığınmacıların kaydı için üç aylık

göreve yeterince gönüllü polis bulamadığını yazdı.

Bunun üzerine polislerin1 5 Eylül'den itibaren zorunlu

olarak bu görevlere atanacağı kaydedildi.

Görevlendirilecek olan polisler, sığınmacıların

yoğun olduğu Münih Tren İstasyonu ya da Düsseldorf

Havaalanı gibi yerlerde çalışacak.

Ancak engelli memurlar, tek başına çocuk yetiştiren ya da yakınlarına bakan polisler bu görevlendirmeden

muaf tutulacak.

Polis Sendikası’ndan Jörg Radek, gönüllü

kotasını artırabilmek için İçişleri Bakanlığı’ndan görev

koşullarının iyileştirilmesini talep etti. Radek, “Aylarca günde 8 saat çaresiz sığınmacıların

yüzüne bakmak

insani ruhen yoran bir durum” dedi. Radek, daha kısa mesai saati, uzun dinlenme araları ve polisler için

uygun konaklama imkânı talep etti.

