Gomis varsa sorun yok!

Gomis atıyor, Galatasaray kazanıyor

En golcü sezonunu yaşıyor

Gomis, Galatasaray\'ın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu

Gomis\'ten önce bu rekor 2000-2001 sezonunda ligde 22 gole imza atan Mario Jardel\'e aitti

Derbilerde suskun

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, gösterdiği olağanüstü performansla hem sarı-kırmızılı taraftarları hem de futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulübün sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City\'den kadrosuna kattığı Fransız golcü, bu sezon ligde çıktığı 23 mücadelede 24 gol kaydederek, gol krallığının bir numaralı adayı konumuna geldi. Dün Galatasaray\'ın oynadığı ve 7-0\'lık galibiyetle ayrıldığı Kardemir Karabükspor mücadelesinde attığı 4 golle birlikte gol krallığı yarışındaki en yakın rakibi Burak Yılmaz ile arasındaki gol farkını 6\'ya çıkaran Gomis ayrıca, Karabük deplasmanında takımı adına ilk yarıda kaydettiği 4 golle birlikte tarihe de geçmeyi başardı.

GOMIS ATIYOR, GALATASARAY KAZANIYOR

Galatasaray\'ın bu sezon Bafetimbi Gomis\'in gol kaydettiği maçlarda yüzü gülüyor. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor deplasmanları haricinde Gomis\'in ayağından gol bulduğu tüm maçlarda rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Fransız golcü, bu sezon ligde Kayserispor (2), Osmanlıspor (2), Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor (3), Kasımpaşa (2), Atiker Konyaspor (2), Gençlerbirliği (2), Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor (3), Kardemir Karabükspor (4) ağlarını sarsarken, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor ile deplasmanda oynanan müsabakalar dışındaki karşılaşmalarda takımını galibiyete taşımış oldu.

EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde attığı 25 golle kariyerinde en çok lig golü ürettiği sezonu yaşıyor. Henüz ligin bitimine 10 hafta olmasına karşın 24 gol atan Gomis, geçen sezon Fransa Lig 1 takımlarından Marsilya\'da 31 maçta ürettiği 20 golü, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 23 maçta geçmeyi başardı.

DERBİLERDE SUSKUN

Galatasaray\'ın Fransız golcüsü, bu sezon 24 gol atmasına karşın, sarı-kırmızılı takımın derbi maçlarında ise sessiz kaldı. Galatasaray\'ın Fenerbahçe ile içeride ve Beşiktaş ile dışarıda oynadığı mücadelelere ilk 11\'de başlayan Gomis, her iki mücadelenin de büyük bir bölümünde sahada kalmasına rağmen rakip fileleri sarsamadı. Fransız golcü ayrıca, takımının Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede de sessiz kalırken, Medipol Başakşehir\'e 5-1 mağlup oldukları maçta takımının tek golünü atmıştı. Gomis\'in, sarı-kırmızılı takımın ligin ikinci yarısında oynayacağı derbi maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu...

GOMİS TARİHE GEÇTİ

Bafetimbi Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine de adını yazdırdı. Gomis, Karabükspor karşısında attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 24\'e çıkarttı.

Bafetimbi Gomis böylece Galatasaray\'ın bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Gomis\'ten önce bu rekor 2000-2001 sezonunda ligde 22 gole imza atan Mario Jardel\'e aitti.

Gomis daha önce Lyon\'da 2011-12 sezonunda 25, 2012-13 sezonunda 21, 2013-14 sezonunda 22 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Marsilya\'da ligde 20 toplamda 21 gol atan Gomis, Galatasaray ile ligde 24 kupada 3 gol atarak hem ligdeki hem toplamdaki kariyer rekorunu kırmış oldu.

LİG REKORU ALEX DE SOUZA\'NIN ELİNDE

Süper Lig\'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza olmuştu. Alex, o sezon tam 28 gole imza atmıştı. Gomis kalan haftalarda 4 gol daha atarsa Alex\'i yakalayacak, 5 gol atarsa rekorun tek sahibi olacak

Gomis\'in önünde bulunan diğer isimler ise Mario Gomez 26 gol (2015-16) ve 25 golle 1995-96 sezonunda gol kralı olan Shota Arveladze.

23 GOL BARAJINI GEÇEN YABANCILAR;

1994-95 Elvir Bolic G.Antep Bosna 26

1995-96 Şota Arveladze Trabzon Gürcistan 25

1995-96 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 22

1996-97 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 24

1996-97 Elvir Balic Bursa Bosna 21

2000-01 Mario Jardel G.Saray Brezilya 22

2003-04 Van Hooijdonk F.Bahçe Hollanda 24

2004-05 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 24

2008-09 Milan Baros G.Saray Çek Cum. 20

2009-10 Makukula Kayseri Portekiz 21

2010-11 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 28

2014-15 Fernandao Bursa Brezilya 22

2015-16 Mario Gomez Beşiktaş Almanya 26

2015-16 Samuel Eto\'o Antalya Kamerun 20

2016-17 Vagner Love Alanya Brezilya 23

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