Gomis gidiyor André Silva geliyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray; UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı oyunculardan elde ettiği gelir oranında transfer yapabilecek. Henüz oyuncu satamadığı için transferde beklenen adımları atamayan Sarı-Kırmızılı takımda Gomis'e gelen resmi teklif sonrası Andre Silva ismi gündeme geldi.

Gomis konusunda yaşanan sıkıntı transferi hızlandırdı

Fotomaç'ta yer alan habere göre yıllık ücretine zam isteyen fakat yönetimden olumsuz yanıt alan Bafetimbi Gomis'e resmi teklif geldi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

Hem Fatih Terim'in hem de yönetimin bu rakama sıcak baktığı ifade edilirken Sarı-Kırmızılılar gelecek olan parayla eksik bölgelere takviye yapmayı düşünüyor.

Galatasaray büyük çaba veriyor

Galatasaray, Milan formasını giyen Andre Silva'nın transferi için büyük çaba harcıyor. Portekizli futbolcunun 1 yıllığına kiralanması için görüşmeler sürerken, Fatih Terim'in de sürece dahil olduğu aktarıldı.