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Deutsche Welle

Gomez Wolfsburg’a imzayı attı

Geçen sezon Süper Lig’in gol kralı olan Alman milli forvet Mario Gomez Bundesliga ekibi Wolfsburg ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

18 Ağustos 2016 21:39


Geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Alman milli oyuncu Mario Gomez, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a imzayı attı ve basının karşısına çıktı.

Volkswagen-Arena'da düzenlenen basın toplantısında kendisini 2019'a kadar Wolfsburg'a bağlayan sözleşmeyi imzalayan 31 yaşındaki golcü futbolcu "takımın büyük bir potansiyeli olduğunu, bunun için Bundesliga'ya dönmek istediğini” söyledi. Gomez “Başarıya hiç olmadığı kadar açım, kulüp de öyle. Wolfsburg'da şartlar mükemmel. Böyle oynarsak çok başarılı oluruz” dedi.

Mario Gomez'in takıma katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden teknik direktör Dieter Hecking ise “Mario başarıya giden yolda mozaik taşlarımızdan biri olacak” dedi.

Kulüp menajeri Klaus Allofs ise “Wolfsburg'un kendisi için doğru kulüp olduğu konusunda Mario Gomez'i ikna edebildiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

Wolfsburg'ta 33 numaralı formayı giyecek olan Mario Gomez takımının öğleden sonraki antrenmanına katıldı.

Basında yer alan haberlere göre Wolfsburg kulübünün Gomez'in bonservisi için İtalyan Fiorentina'ya 7 milyon euro ödedi. Almanya'da daha önce Stuttgart ve Bayern Münih formaları giyen Gomez, 3 yıllık bir aradan sonra Bundesliga'ya döndü.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen başarılı golcü 33 maçta attığı 26 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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