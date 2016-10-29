Golsüz maçta puanlar paylaşıldı

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın 9. haftası Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçla açıldı.

54 bin 14 kişinin izlediği Borussia Park'taki mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı.

Karşılaşmanın 90 dakikası düşük tempoda ve çoğunlukla orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Akılda kalan en önemli pozisyon 72. dakikada Mönchengladbachlı Oscar Wendt'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta Frankfurt kalecisi Lukas Hradecky'nin güzel müdahalesiyle topun üst direkten dönmesiydi.

25. dakikada Frankfurt adına Hrgota'nın Gladbach ceza alanına sol taraftan girerek yaptığı ve yan ağlarda kalan şut ise konuk takım adına kullanılamayan en önemli fırsat oldu.

Geçen sezon oynanan iki maçta Mönchengladbach rakibine toplam 8 gol atmıştı (5-1, 3-0). Ancak bu kez hücum oyuncuları Raffael ve Thorgan Hazard'ın yokluğunu aradı.

"Yeterince yaratıcı değildik” diyen Gladbach teknik direktörü Andre Schubert de sakat oyuncuların çokluğundan yakınarak özellikle ileri uçta etkisiz kaldıklarını ifade etti. Frankfurt cephesinde ise teknik direktör Niko Kovac oyundan memnundu. Kovac "Ekibim çok disiplinli oynadı. Rakibe sadece iki fırsat verdik. Övgüyü hakettiler” diye konuştu.

Mönchengladbach bu sonuçla ligde üst üste dördüncü maçından galibiyet alamadan ayrıldı. Ancak puan cetvelinde 8. sıraya yükseldi. Öte yandan 'Taylar' evindeki yenilmezlik serisini de 12 maça çıkardı. Buna karşılık Eintracht Frankfurt ligde üç haftadır kaybetmezken puan cetvelinde de altıncı sıraya tırmandı.

Mönchengladbach gelecek salı Şampiyonlar Ligi maçında Celtic'i konuk ederken cuma günü ligdeki 10. hafta maçında Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt ise 5 Kasım Cumartesi Köln'ü ağırlayacak.

9. haftanın programı

Bundesliga'da 9. haftaya 29 Ekim cumartesi günü oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. TSİ 16:30'da başlayacak olan maçlarda Mainz Ingolstadt'ı, Wolfsburg Bayer Leverkusen'i, Augsburg Bayern Münih'i, Werder Bremen Freiburg'u ve Darmstadt RB Leipzig'i konuk edecek. Günün son maçı TSİ 19:30 Borussia Dortmund ile Schalke arasında.

9. hafta 31 Ekim Pazar günü yapılacak 2 maçla tamamlanacak. TSİ 17.30'da Hoffenheim Hertha Berlin ile TSİ 19.30'da Köln Hamburg ile karşı karşıya gelecek.

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DW/dpa/SİD, UÇ