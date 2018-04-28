Golfte Turkish Airlines Challenge devam ediyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Challenge\'in dün akşam yağmur nedeniyle yarım kalan oyunları bu sabah oynandı.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü\'nde oynanan Turkish Airlines Challenge\'ın dün yağış nedeniyle ertelenen oyunları bu sabah oynanarak tamamlandı. Turnuvanın ikinci raundunda genel klasman lideri İtalyan Lorenzo Gagli ve İngiliz Nathan Kimsey toplamda 132 (-12) vuruşla birinciliği, Güney Koreli Minkyu Kim, İskoçyalı Robert Macintyre ve İtalyan Francesco Laporta toplamda 134 (-10) vuruşla ikinciliği paylaştı. İspanyol golfçü Marcus Pastor, üçüncü çukurda 169 metrelik vuruşuyla \'hole in one\' (ace: topun deliğe bir vuruşta sokulması) yaptı.

30\'dan fazla ülkeden 156 oyuncunun katıldığı Turkish Airlines Challenge\'ın ikinci raundunda profesyonellerde Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Hakan Yamaç, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner Türkiye\'yi temsil etti.

Turkish Airlines Challenge\'a katılan oyunculardan dereceye giren 68\'i bugün ve yarın mücadele etmeye hakkı kazandı. Turnuvaya katılan Türk sporculardan ise dereceye giren olmadı. Toplam 200 bin euro ödül dağıtılacak turnuva yarın ödül töreniyle sona erecek.

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