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Spor

Golfte ilk Pro-Am Calista'nın

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA) Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen Turkish Airlines Open, Pro-Am turnuvasıyla başladı

30 Ekim 2018 22:48

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)

Antalya\'nın Belek bölgesinde düzenlenen Turkish Airlines Open, Pro-Am turnuvasıyla başladı. 26 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Pro-Am turnuvasının ilk gününde Calista takımı şampiyon oldu. 
İspanyol oyuncu Nacho Elvira, Ali Özdoğan, Anıl Amiklioğlu ve Ali Kızıldağ\'dan oluşan Calista takımı son dokuzda -19 puan yaptığı turnuvayı -36 ile bitirerek ilk sırada yer aldı. Jeunghun Wang (pro), Mustafa Selçuk, Mitat Batır ve Volkan Biner\'den oluşan Golf International takımı ise -35 ile ikinci sırayı aldı. Hintli pro Shubhankar Sharma, Haluk Şimşek, Bünyamin Okudan ve Kadirhan Yener\'den oluşan Serik BGA takımı 3\'üncü olurken, İngiliz golfçü Oliver Fisher, Nadil Tosun, Laurent Ferron ve Keith Mitchell\'den kurulu Millennium Golf takımı da turnuvayı 4\'üncü sırada tamamladı.
Turkish Airlines Open Pro-Am\'de en uzun vuruşu yapan Jacob Oakley ile bayrağa en yakın vuruşu yapan Yavuz Küçük de özel ödüllerin sahibi oldu. 

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