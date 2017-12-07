Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 80 golfçünün katıldığı Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü\'nde başladı. Yurt içi ve dışından 20\'si profesyonel toplam 80 golfçünün katıldığı turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile milli golfçü Ali Altuntaş, eski milli futbolcu İlhan Mansız, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Sirene Otel Genel Müdürü Ercan Çek, National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara da yer aldı.

3 gün sürecek turnuva 9 Aralık\'taki ödül töreniyle sona erecek.

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