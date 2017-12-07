T24 LogoT24 Logo
Spor

Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 80 golfçünün katıldığı Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı

07 Aralık 2017 20:53

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 80 golfçünün katıldığı Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü\'nde başladı. Yurt içi ve dışından 20\'si profesyonel toplam 80 golfçünün katıldığı turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ile milli golfçü Ali Altuntaş, eski milli futbolcu İlhan Mansız, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Sirene Otel Genel Müdürü Ercan Çek, National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara da yer aldı.
3 gün sürecek turnuva 9 Aralık\'taki ödül töreniyle sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHAANTALYA SerikGolf Mad ProAm Golf TurnuvasıBuGolf Mad ProAm Golf Turnuvası SerikBelekKaya Palazzo Golf KulübüYurtSerik Kaymakamı HalukAli AltuntaşMansız Calista Otel Genel Müdürü Ali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24