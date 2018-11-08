Golcülerin savaşı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Pazar günü İzmir\'de oynanacak Altay-Adana Demirspor maçında ligin en golcü iki forveti karşı karşıya gelecek. İzmir ekibinin sezon başında Bulgaristan takımı Lechia Gdansk\'tan transfer ettiği Portekizli santrfor Marco Paixao, attığı 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Tek sezonluk Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel Nicosia macerasının ardından Adana Demirspor\'a dönen Beninli forvet Mickael Pote ise 6 golle Paixao\'yu takip ediyor. 34 yaşında olan iki isimden 19 Eylül doğumlu Paixao, 24 Eylül 1984\'te doğan Pote\'den yalnız 5 gün büyük. Futbolseverlerin gözü pazar günü zorlu maçın dışında iki golcünün rekabetinde de olacak.