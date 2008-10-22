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Spor

Gol yiyen şınav çekti!

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasındaki Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

22 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasındaki Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları süren Gökhan Zan ve Batuhan Karadeniz antrenmana katılmazken, bağırsak enfeksiyonu geçiren Zapotocny takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, yaptırdığı çift kale taktik maçında gol yiyen takım oyuncularına şınav cezası verdi. Bu durum antrenmanın neşe içinde geçmesini neden oldu. Öte yandan Denizli, göreve başladığı günden bu yana yaptığı gibi bugün yapılan çalışmayı da sık sık durdurdu. Neredeyse her pozisyonu teker teker anlatarak oyuncularını uyardı ve neler istediğini anlattı.




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