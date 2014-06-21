Gol yağmurunun galibi Fransa



Fransa, 2010 Dünya Şampiyonası'nda yaşadığı skandalın ardından 2014'te bambaşka bir tablo çiziyor. ‘Horozlar' 3-0'lık farklı Honduras galibiyetiyle başladıkları E grubunun ikinci maçında İsviçre ile karşıya geldi.

Salvador da Bahia'daki Arena Fonte Nova'da oynanan maçta tribünleri dolduran 51 bin seyirci, tam yedi gol izleme fırsatı buldu. İsviçre'yi 5-2 mağlup eden Fransa E grubunda puanını 6'ya yükselterek liderliğini korudu.

Bol gol pozisyonunun yaşandığı ve temponun 90 dakika boyunca düşmediği maçta Fransa'nın gollerini Olivier Giroud (17.), Blaise Matuidi (18.), Mathieu Valbuena (40.), Karim Benzema (67.) ve Moussa Sissoko (73.) attı. İsviçre ise Blerim Dzemaili (81.) ve Granit Xhaka'nın sayılarıyla sonuca gitti. Fransa 32'nci dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Benzema'nın kullandığı vuruşu kaleci Diego Benaglio önledi.

Fırtına gibi bir Fransa

Maça son derece hızlı ve istekli başlayan Fransa ilk golü bulmakta gecikmedi. 17'nci dakikada kornerden gelen topa çok iyi yükselen Giroud, kalecinin uzanamayacağı köşeye yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İsviçre daha bu golünü şokunu üzerinden atamadan bir dakika sonra iki farklı geriye düştü. 18'nci dakikada orta alandaki hatalı pası kapan Benzema topu ceza alanına sol taraftan giren Matuidi ile buluşturdu. Bekletmeden vuran Matuidi, kaleci Benaglio'nun kapattığı köşeden ağları gördü: 2-0.

İlk tehlikeli atağını 30'uncu dakikada geliştiren İsviçre'de Mehmedi'nin ceza alanı dışından güzel vuruşu kaleci Hugo Lloris'ten döndü. Dönen topu takip eden Shaqiri'nin vuruşu auta gitti.

Fransa penaltıdan yararlanamadı

32'nci dakikada Fransa penaltı kazandı. Sol taraftan ceza alanına girerek sıfıra inen Benzema, Johan Djourou tarafından düşürülünce maçın Hollandalı hakemi Björn Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Benzema'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Benaglio kurtarırken dönen topu tamamlayan Yohan Cabaye'nin vuruşu üst direkte patladı ve Fransa bir golden oldu.

Ancak hız kesmeyen ‘Horozlar' soyunma odasına 3 farklı skorla gitti. Giroud'un sol kanattan taşıyıp yerden ortaladığı topu ağlarla buluşturan isim Valbuena oldu (40.).

İkinci yarının başlarında da görüntü değişmedi ve Fransızlar sürekli gol aradı. 67'nci dakikada Pogba'nın şık pasında savunmanın arkasına çok iyi sarkan Benzema düzgün bir vuruşla takımını 4-0'lık üstünlüğe taşıdı. Aynı Benzema 73'üncü dakikadaki golün asistini yaptı ve Sissoko'nun golüyle fark beşe yükseldi.

Bu gol sonrası Fransa, İsviçre'ye daha fazla topla oynama şansı tanıdı. İsviçre bu bölümde iki gol buldu. Önce Dzemaili uzak mesafeli serbest vuruştan attığı golle farkı 4'e indirdi (81.), ardından Gökhan İnler'in ceza alanına yolladığı pası yere düşmeden şık bir voleyle ağlara gönderen Xhaka, turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atarak maçın 5-2'lik skorunu belirledi (87.).

Maçın 3 dakikalık uzatma bölümünün son saniyeleri de geride kalmışken Fransa'nın geliştirdiği atakta Benzema'nın ceza alanı dışından attığı güzel gol geçerlik kazanmadı. Zira Hollandalı hakem, Benzema'nın vuruşundan bir kaç saniye önce maçın son düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın oyuncusu Honduras maçında olduğu gibi yine Benzema seçildi.

E grubunda 6 puanla lider durumda bulunan ve gruptan çıkma adına büyük bir avantaj sağlayan Fransa son grup maçını 25 Haziran Çarşamba günü Ekvador ile oynayacak. 3 puanlı İsviçre ise aynı gün Honduras karşısında tur şansı arayacak.