Gol 'VAR', kazanan yok

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka ile Avustralya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Danimarka'da eski Fenerbahçeli Simon Kjaer, Avustralya'da ise Bursaspor forması giyen Aziz Behich maça ilk 11'de başladı.

Samara Arena'da oynanan maçta gol erken dakikada geldi. Vikingler, 7. dakikada Christian Eriksen'in şık golüyle 1-0 öne geçti. Kangurular, 38. dakikada VAR sistemi ile kazandığı penaltıyı Mile Jedinak ile gole çevirince ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Karşılıklı atakalarla oynanan müsabakanın ikinci yarısında iki takımda skoru değiştirecek golü bulamayınca maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

C Grubu'nun ilk maçında Peru'yu 1-0 yenen Danimarka, bu maçta aldığı beraberlikle puanını 4'e çıkartırken, Dünya Kupası serüvenine Fransa mağlubiyeti ile başlayan Avustralya ise turnuvadaki ilk puanını Danimarka karşısında aldı.

Stat: Samara Arena

Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Schöne, Sisto, Yurary (Dk. 59 Braithwaite), Nicolai Jorgensen (Dk. 68 Cornelius)

Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)

Goller: Dk. 7 Eriksen (Danimarka), Dk. 38 Jedinak (penaltıdan) (Avustralya)

Sarı kartlar: Dk. 37 Yurary, Dk. 84 Sisto (Danimarka)