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Spor

Gol atıp, evlilik teklifi yaptı

Torpedolu futbolcu, rakip fileleri havalandırdıktan sonra soluğu saha kenarında aldı

25 Temmuz 2018 20:01

Futbol sahaları daha önce görülmemiş bir olaya sahne oldu. Rakip ağları havalandıran futbolcu, elinde çiçeği ve yüzüğüyle saha kenarındaki kız arkadaşının karşısına çıktı ve evlenme teklifi yaptı. 

TRT Spor'da yer alan habere göre; Rusya 3. Ligi'nde oynanan Torpedo Miass - Uralets Nizhny Tagil maçı, hafızalara farklı bir şekilde kazındı. Torpedo'lu Alexander Belov, rakip fileleri havalandırdıktan sonra soluğu saha kenarında aldı.

Bir görevliden çiçek, takım arkadaşlarından da yüzük alan başarılı futbolcu, kız arkadaşının yanına gitti. Şaşkın bakışlar arasında evlilik teklifinde bulunan Belov, genç kızdan "evet" yanıtını almayı başardı.

Alkışlar arasında birbirlerine sarılan çift, yıllarca unutulmayacak bir an yaşadı. 

İşte o anlar;

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