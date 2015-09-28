Gökyüzünde 'Kanlı Ay'



Süper Ay ve Ay tutulması, Dünya’nın birçok yerinden izlenebildi. Sabahın erken saatlerinde kalkmak Almanya’da da birçok astronomi meraklısını heyecanlandırdı. Havanın kapalı olduğu birkaç eyalet dışında gökyüzünde beliren 'Kanlı Ay' görenleri büyüledi.

Güneş, Ay ve Dünya'nın hemen hemen aynı doğrultuda sıralanması tam Ay tutulmasına yol açıyor. Bu sırada Dünya, Ay ile Güneş'in arasına giriyor, Ay ise Dünya'nın gölgesinde kalıyor.

Dünya'nın yörüngesine en yakın olduğu anda Ay, çok daha parlak ve büyük görünüyor. Ay'ın yüzeyine güneş ışıkları kenarlardan vurup yansıyarak Dünya atmosferi içinden geçmesi ise Ay'ın kızılımsı bir renge bürünmesine neden oluyor. Ve "Kanlı Ay" diye tanımlanan fenomen ortaya çıkıyor.

Ay tutulması anında Ay ile Dünya arasındaki mesafe 356 bin 880 kilometreye kadar iniyor.