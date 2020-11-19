Gökhan Gönül maça çıkamayacak

Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül dün antremanlara katılmayınca Gençlerbirliği maçında yer almayacağı kesinleşti.

Diego Perotti ise ağrıları nedeniyle idmanda takımdan ayrı, özel bir çalışma gerçekleştirmişti. Arjantinli futbolcunun ağrılarının büyük oranda geçtiği iddia edildi. Sinan Gümüş de takıma katıldı.

Fenerbahçe milli takımlara 10 futbolcu gönderdiği için iki haftadır antrenmanlar eksik kadroyla yapıldı. Milli futbolcular takıma katıldıktan sonra Erol Bulut tam kadro iki idman yapabilecek.

Akşam saatlerinde bir çalışma daha gerçekleştirecek olan Sarı-Lacivertliler, yarın sabah son antrenmanı yapıp Ankara’nın yolunu tutacak.