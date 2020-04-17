Gökhan Gönül'e 2 yıllık yeni sözleşme

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edilen Gökhan Gönül'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Beşiktaş'ın yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul eden Gökhan Gönül ile kriz sonrasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; ismi son günlerde Fenerbahçe ile de anılan A Milli oyuncunun siyah-beyazlılarda devam edeceği bildirildi.

Futbolu bırakınca teknik ekipte yer almak istiyor

Gökhan'a 8.4 milyon TL ödenecek, bu rakamın 1.4 milyon TL'si vergi olarak verilecek.



Gönül görüştüğü BJK yöneticisi Erdal Torunoğulları'na, "Beşiktaş bana her zaman kucak açtı. Futbolu burada bırakıp, sonrasında teknik ekipte yer almak istiyorum" dediği bildirildi.

35 yaşındaki Gökhan Gönül, Beşiktaş'ta toplamda 134 maçta 7 gol atarken 13 asist yaptı.