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Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi

05 Ocak 2019 11:55

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi\'nde saatteki hızının 70 kilometreyi bulması beklenen poyraz nedeniyle Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından Çanakkale Boğazı ile Adalar hattından Gökçeada\'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale Boğazı’nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

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