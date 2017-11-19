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Spor

Goffin’in finaldeki rakibi Dimitrov

Jack Sock'u mağlup ederek finale yükselen Grigor Dimitrov, ilk yarı final maçında Roger Federer'i yenen David Goffin'in rakibi oldu.

19 Kasım 2017 16:12

ATP Sezon Sonu Şampiyonası'nın ikinci yarı final maçında rakibi Jack Sock'ı 4-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Grigor Dimitrov adını finale yazdırdı.

Kariyerlerinde ilk kez bu turnuvada boy gösteren iki tenisçinin mücadelesi büyük çekişmeye sahne olurken, kazananı belli edecek final setinde ikinci servislerinden puan dahi çıkaramayan Sock karşısında daha istikrarlı bir oyun sergileyen Dimitrov tam 2 saat sonunda maçı kazanmayı başardı.

6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'un finaldeki rakibi, yarı finalde Roger Federer'i mağlup eden 7 numaralı seribaşı David Goffin olacak.

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