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GÖÇÜK'TE 2 YARALI KAHRAMANMARAŞ (A.A)

10 Şubat 2011 14:34

-GÖÇÜK'TE 2 YARALI  KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.02.2011 - Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan sahada yaşanan göçükte 2 işçi hafif yaralandı, 5 işçiden de haber alınamıyor. Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, göçük alanında arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonrası ulaşılan ilk bilgilere göre 2 işçinin hafif yaralandığını belirten Vali Kocatepe, ''Haber alınamayan 5 kişi var. Bu kişilerden 4'ünün minibüs içerisinde, diğer kişinin de dozer operatörü olduğu bilgisini aldık'' dedi. Göçükten hemen sonra 2. Ordu Komutanlığı'ndan arama-kurtarma helikopteri ve Adana'dan da arama-kurtarma ekibi istediklerini ifade eden Kocatepe, ''Ümit ederim üzücü bir olayla karşılaşmayız'' diye konuştu.

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