Göçmene seçme hakkı iptal



Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci parti olarak çıkması üzerine hükümet, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan göçmenlere yerel seçimlerde oy verme hakkı tanınmasına yönelik yasa değişikliği planını rafa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın 2012'deki seçim vaatleri arasında yer alan AB dışından gelen göçmenlere yerel seçim hakkı verilmesi böylece neredeyse imkânsız hale geldi.

Fransa'daki en büyük göçmen kitlesini oluşturan Faslı ve Cezayirliler hayal kırıklığına uğrarken, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, yasa değişikliğinin politik destek almaması nedeniyle uygulama şansının da olmadığını söyledi. Göç karşıtı söylemleriyle öne çıkan Ulusal Cephe ise hükümetin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Florian Philippot, kararı AP seçimlerinin “güzel bir etkisi” olarak nitelendirdi.

Seçimlerde yüzde 25 oranında oy alan Marine Le Pen yönetimindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe sandıktan birinci parti olarak çıkarken, Cumhurbaşkanı Hollande'ın başını çektiği Sosyalistler rekor düzeyde oy kaybederek yüzde 14'te kalmıştı.

Avrupa'da arayışlar başladı

AB'deki diğer ülkelerde de aşırı sağcı partilerin oylarını artırması üzerine Avrupalı politikacılar, birliğin geleceği ve göç politikalarının yeniden yapılandırılması üzerine kafa yormaya başladılar.

Özellikle Fransa bir yandan bütçesini AB ölçütlerinde toparlamaya zorlanırken, diğer yandan da ekonomik konjonktürü canlandırmaya çalışıyor. Fransız ekonomisi yılın ilk çeyreğini ekonomik durgunlukla geçirirken işsizlik de etkili olmaya devam ediyor. Yüzde 10'larda seyreden işsizlik oranı bir türlü aşağıya çekilemiyor. Çarşamba günü açıklanan yeni rakamlara göre işsiz sayısı, bir önceki döneme kıyasla 14 bin 800 kişi artarak, rekor seviye olan 3 milyon 364 bine yükseldi. Önceki yıl işsizlik oranı yüzde 3,5 artmıştı. Hollande seçilmeden önce, işsizlik sayısını 2013 sonuna kadar azaltacağı vaadinde bulunmuştu. Ama bu vaadi de gerçekleşmedi.

Buna karşın Cumhurbaşkanı François Hollande, AP seçimlerinde tarihi yenilgi yaşayan sosyalistlerin toparlanabilmeleri için vaat ettiği reformlara sıkı sıkıya bağlı kalacağını açıkladı. AB'ye de çağrı yapan Hollande, ekonomik gelişim, iş imkanları yaratılması ve yatırımlara konsantre olunması gerektiğini vurguladı. Hollande'a yakın politikacılar, Ulusal Cephe karşısında aldığı yenilgi nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın ülke içindeki reformlar konusunda frene basacağını ancak bu durumun AB içinde ekonomik büyüme yönündeki girişimlerini artıracağını ön görüyorlar.

Fransa için şans olabilir

Reuters'e konuşan sosyalist milletvekili Christophe Caresche, bu görüşü destekleyen politikacılardan. “Fransa'nın güncel zafiyeti aslında onun bir anlamda da gücünü oluşturuyor” diyen Caresche, özellikle tasarruf politikalarının uygulanması ve konjonktür yapılanması ile ilgili AB ortağı Almanya ile yaşanan sorunun bu bağlamda daha kolay çözülebileceğini ifade ediyor.

Caresche yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ya Almanya arkasına yaslanıp, Fransa'nın krize sürüklenmesine seyirci kalır ya da olup biteni kavrayıp, üzerine düşeni yapar. Yani daha esnek kalarak, Avrupa'ya yönelik aktif bir yatırım politikası izler.”