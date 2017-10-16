Göçmen Dairesi'ndeki Türklere casusluk suçlaması

Alman kamu televizyonu ARD'de yayınlanan Reporter Mainz programı ve haber dergisi Der Spiegel ortak haberinde, Almanya'nın iltica başvuruları ile ilgilenen kuruluşu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) bünyesinde çalışan bazı Türk kökenli çalışanların bazı kişilere ait iltica başvuruları ile ilgili Türk medyasına bilgi sızdırdıklarını öne sürdü.

İltica başvurusu sahiplerinin bu yöndeki iddialarını araştıran ARD ve Der Spiegel, iltica başvurusunda bulunan bazı kişilere ait bilgilerin BAMF ya da yabancılar dairesindeki görüşmelerinin ardından Türk medyasında yer aldıklarına yer verdi.

Haberde söz konusu kişilerin Almanya'da bulundukları ve "terörist" olarak tanımlandıkları belirtildi. İltica başvurusu yapan kişilerin kimliklerini ve Almanya'da bulundukları bilgisini gizli tuttuklarını ancak buna rağmen Türk medyasında isimlerinin ve Almanya'da oldukları bilgisinin verildiği belirtildi.

İddialar üzerine açıklama yapan Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi, 2017 yılı içinde 15 vakada "tarafsızlık yükümlülüğünün" ihlali nedeniyle serbest çalışan bazı çevirmenlerle yolların ayrıldığını belirtti.

Mayıs 2017'den bu yana BAMF'ın kadrolu çalışanlarna yönelik 16 şikayet başvurusu yapıldığı ve üç vakada "tarafsızlığın ihlali" nedeniyle sözkonusu çalışanlarla işbirliğinin sonlandırıldığı bilgisi verildi.

Haberde çalışanlardan birinin Facebook hesabı üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sempatisini gösteren bir paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Ancak BAMF çalışanları içinde iltica başvurusu bilgilerinin Türk hükümetine iletildiğine yönelik bir vaka olmadığı bilgisi verildi.

DW/GA/HS

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