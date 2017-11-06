Göcek'te karton tekneler yarıştı

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki Göcek D-Marin\'de bu yıl 8\'incisi düzenlenen karton tekneler yarışında, 9 takım arasından İngiliz ekibi \'Nigelt Dean\' birinci oldu.

Her yıl kasım ayının ilk haftasında, Göcek D- Marin bünyesinde yapılan karton tekneler yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Göcek D-Marin Sahili\'ndeki yarışmaya, aralarında yabancıların da bulunduğu 9 takım katıldı. Yarışmaya katılanlar, organizasyonu düzenleyen Göcek D-Marin\'in verdiklerinin yanı sıra yanlarında getirdikleri malzeme ve aletlerle önce 4 saat boyunca kartondan tekneler yaptı. Ardından tekneler denize indirildi. 9 takım arasından İngiliz ekibi \'Nigelt Dean\' birinci oldu. Göcek D-Marin ekibi ikinciliği elde etti. Göcek Tenis Kulübü\'nün takımı ise üçüncü oldu.

En iyi tasarım ödülünü; \'Güzel tekne ve kostüm dalı\'nda, Göcek\'te faaliyet gösteren hediyelik eşya işletmesi Vasabi kazandı. Batmayan Tekne dalında ise Göcek Yat Kulübü birinci oldu. Dereceye girenler çeşitli içecekler ve plaketle ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan D-Marin Göcek Marina Müdürü Onur Ugan, \"Karton Tekneler Yarışması, marinacılık ve yatçılıkla uğraşan bir yerin yapabileceği etkinliklerin en güzelinden bir tanesi. Çünkü insanlar 3-4 saat gibi bir sürede kendi teknelerini yapıyorlar. Bu tekneler iki kategoride değerlendiriliyor. Birincisi estetik güzelliği, ikincisi ise denizdeki yarış parkurunu bozulmadan sağlıklı bir şekilde tamamlayacak kondisyonda olması. Dört saatlik bir çalışma sonucunda, keyifli ve heyecan dolu bir yarış oldu. Yarışlarımıza her geçen yıl daha fazla ilgi oluyor. Biz de bu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bir dahaki yıl kasım ayının ilk haftasında buluşmak üzere\" dedi.



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