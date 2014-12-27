

Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Bild gazetesine verdiği demeçte "Hepimizin gündelik yaşamda ve dünyadaki gelişmeleri açıklama konusunda daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Schäuble “Nasıl İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkemizin yeniden yapılanması için önce milyonlarca mülteciye daha sonra da misafir işçilere ihtiyaç duyduysak, bugün de göçe ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Schäuble “Bu aynı zamanda göçmenlerle birlikte yaşamamız gerektiği anlamına geliyor. Bu da gündelik yaşamımızda bazı değişikliklere neden olacaktır, ancak olumsuz değil, çoğu zaman olumlu yönde” dedi.

Kendilerini Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar olarak tanımlayan Pegida'nın Dresden kentindeki son gösterisinde yaklaşık 17500 protestocu yer almıştı. Grubun devam eden gösterileri Almanya’da endişeyle karşılanıyor. Almanya'nın birçok kentinde Pegida'nın protestolarına karşı vatandaşlar da karşı protesto gösterileri düzenliyor.

Geçen pazartesi gecesi yaklaşık 300 Pegida destekçisi Bonn kentinde gösteri için toplanmış, ancak yaklaşık 3000 kişinin protestosuyla karşılaşmıştı.