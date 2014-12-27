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Dünya
Deutsche Welle

'Göçe ihtiyacımız var'

Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Pegida'nın artan gösterilerine dikkat çekerek Alman siyasetçileri göçün anlamı ve avantajlarını daha iyi şekilde açıklamaya çağırdı.

27 Aralık 2014 14:39


Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Bild gazetesine verdiği demeçte "Hepimizin gündelik yaşamda ve dünyadaki gelişmeleri açıklama konusunda daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Schäuble “Nasıl İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ülkemizin yeniden yapılanması için önce milyonlarca mülteciye daha sonra da misafir işçilere ihtiyaç duyduysak, bugün de göçe ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Schäuble “Bu aynı zamanda göçmenlerle birlikte yaşamamız gerektiği anlamına geliyor. Bu da gündelik yaşamımızda bazı değişikliklere neden olacaktır, ancak olumsuz değil, çoğu zaman olumlu yönde” dedi.

Kendilerini Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar olarak tanımlayan Pegida'nın Dresden kentindeki son gösterisinde yaklaşık 17500 protestocu yer almıştı. Grubun devam eden gösterileri Almanya’da endişeyle karşılanıyor. Almanya'nın birçok kentinde Pegida'nın protestolarına karşı vatandaşlar da karşı protesto gösterileri düzenliyor.

Geçen pazartesi gecesi yaklaşık 300 Pegida destekçisi Bonn kentinde gösteri için toplanmış, ancak yaklaşık 3000 kişinin protestosuyla karşılaşmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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