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Göç Bakanlığı mı kurulacak?

Kalkınma Bakanlığı'nın çalışmalarda bulunduğu iddia edildi

13 Kasım 2015 11:29

2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaş yüzünden Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin sayısı 2 milyonu bulurken Kalkınma Bakanlığı’nın ‘Göç Bakanlığı’ kurulması için çalışma yaptığı iddia edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, yeni bakanlığın göç alanındaki politika ve stratejileri uygulaması planlanıyor. Bu konularla ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşların tek çatıda toplanmasını sağlayacak formül, sığınmacıların Türkiye'ye giriş ve kalışlarındaki koordinasyon eksiklerini de gidermeyi amaçlıyor. 2013'te İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık'a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) da bu bakanlığa bağlanması düşünülüyor.

2 yıl önce kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde il, 148 ilçede de ilçe teşkilatı bulunuyor. Geçen yıl merkez ve taşra teşkilatına 3 bin personel alınmıştı.

 

Bakanlıklar bölünüyor

 

Hükümet programının yazımına başlayan Kalkınma Bakanlığı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın ikiye ayrılması konusunda da çalışma yaptığı belirtiliyor.

 

Ekonomiye esk modeli

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekonomi, güvenlik ve dış politikadaki açıklamalarının detayları belli olmaya başladı. Ekonomide Ekonomik Sosyal Konsey benzeri bir yapı kurulması gündemde. Ekonomi bakanlıkları ve bürokratlarının yer alacağı bu yapının ayda bir başbakanın başkanlığında toplanarak politikaları belirlemesi planlanıyor. Bu yapı kurulsa da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı sistemi devam edecek.

 

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