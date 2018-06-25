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Spor

Giresunspor'da 3 transfer

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)  Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'da transfer hareketliliği sürüyor

25 Haziran 2018 20:47

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) 

Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Giresunspor\'da transfer hareketliliği sürüyor. 
Giresunspor, stoper William Sery\'nin ardından Fransa\'nın Concarneau takımında forma giyen 29 yaşındaki Faslı Said Idazza\'yı da renklerine bağladı. Ayrıca yeşil beyazlılar  Manisaspor\'dan Kaan Miray ve Şanlıurfaspor\'dan Yasin Ozan ile de anlaşmaya vardı. 
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacaklarını belirterek transferlerin camiaya hayırlı olmasını diledi.

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