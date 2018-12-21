Giresunspor - Fenerbahçe: 2-5

Tolga SAĞLAM/GİRESUN, (DHA)

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Erdem Bayık (xx), Ata Yıldırım (xx)

GİRESUNSPOR: Anıl (x)- Uğur Arslan (x),Emre Uğur (x), Ferhat (x), Çağlar (x)(Dk.46 Sery x)- Alperen (x), Husmani (xx)- Volkan (xx), Kağan Miray (x)(Dk.58 Dauda xx), Bahadır (x), Idazza (xxx)(Dk.78 Saruhan x)

FENERBAHÇE: Harun (xx)- Neustadter (xxx), Skrtel (xxx), Reyes (xxx)- Barış (xx)(Dk.46 Valbuena xxx), Mehmet Ekici (xxxx)(Dk.77 Ferdi xx), Mehmet Topal (xxx)(Dk.77 Hasan Ali xx), Benzia (xxx), İsmail (xxx)- Ayew (xxx), Soldado (xxx)

GOLLER: Dk.7 Soldado, Dk.49-55 Mehmet Ekici, Dk.73 Mehmet Topal, Dk.89 Reyes (Fenerbahçe), Dk.14 Idazza, Dk.68 Volkan (Pen.) (Giresunspor)

SARI KART: Husmani (Giresunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe\'ye 5-2\'lik skorla mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı ilk maçta da rakibine 1-0\'lık skorla mağlup olan ev sahibi ekip bu sonuçla kupaya veda ederken, Fenerbahçe ise adını son 16 takım arasına yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın savunmadan uzaklaştırdığı topa orta alanda hareketlenen Soldado, savunmada Uğur Arslan\'ın ıskaladığı topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

14\'üncü dakikada Husmani\'nin pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Idazza, topla birlikte ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda top Harun\'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

32\'nci dakikada Mehmet Topal\'ın pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Soldado ceza sahası içerisine girer girmez bekletmeden aşırtma vuruşunu yaptı, kaleci Anıl\'ı geçen top az farkla yandan auta çıktı.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

49\'uncu dakikada sağ kanattan Valbuena\'nın kullandığı serbest atışta Soldado\'nun kafasından seken top penaltı noktası üzerinde Mehmet Ekici\'nin önünde kaldı. Onun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

55\'inci dakikada Benzia\'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği şut savunmaya çapıp Mehmet Ekici\'nin önünde kaldı, onun şutunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 1-3.

67\'nci dakikada Idazza, Mehmet Ekici\'nin müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi.

68\'inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Volkan meşin yuvarlağı kaleci Harun\'un solundan ağlarla buluşturdu: 2-3.

69\'uncu dakikada Dauda\'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Idazza\'nın şutunda top üstten az farkla auta çıktı.

73\'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena\'nın ceza sahasına gönderdiği ortada top savunmadan sekip arka direkte bulunan Mehmet Topal\'un önünde kaldı, onun gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

89\'uncu dakikada Hasan Ali\'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut kaleci Anıl\'dan sekip Reyes\'in önünde kaldı. Onun altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5.

Karşılaşma 5-2 Fenerbahçe\'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

GİRESUN\'DA \'FENER KÜMEYE\' TEZAHÜRATI

Bu arada karşılaşmanın devre arasında Fenerbahçeli taraftarlar bir süre \'Fener kümeye\' tezahüratlarında bulundu. Maç içerisinde konuk ekibin aleyhine tezahüratlarını sürdüren yeşil-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe başkanı Ali Koç\'a yönelik de \'Ali Koç istifa\' diye bağırdı.

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