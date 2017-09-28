Giresun’da fındıkta randıman yarışması

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Tirebolu İlçesi\'nde Ziraat Odası tarafından fındıkta en iyi randıman yarışması yapıldı.

Tirebolu Ziraat Odası tarafından Tirebolu fındığının en iyisini belirlemek için ilçede yapılan yarışmaya 52 üretici katıldı. Fiskobirlik görevlileri tarafından yapılan ölçümler sonucunda ilçenin Kovanpınar Köyü’nden İhsan Yurdakul’un fındığı 56 randıman gelerek birinci seçildi.

Aslancık Köyü’nden Hatice Durkaya’nın fındığı 54.96 randıman gelerek ikinci olurken İstiklal Mahallesi’nden Niyazi Takır’ın fındığı da 54.50 randımanla üçüncü oldu.

Yarışmayı değerlendiren Yunus Doğan adlı üretici, randımanın çok önemli olduğunu belirterek, “Bahçe bakımının önemi ortaya çıkıyor. Fındıkta randıman çok önemli. Zaten Giresun fındığı da dünyanın en kaliteli fındığı. O yüzden bizim fındığımızın değeri randımanı 40’ları bulmayan batı bölgesindeki fındıkla eşit tutulmamalı” dedi.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman ise yarışmanın dünyada ilk olduğunu ifade ederek, “Tirebolu fındığını ön plana çıkarmak ve bakımlı hale getirmek için bu yarışmayı düzenledik. 52 üretici başvurdu. Tirebolu fındığının daha kaliteli olduğunu göstermek için üreticiyi teşvik etmek istiyoruz. Dünyada Giresun fındığının kalitesi belli, Tirebolu fındığı da Giresun içinde çok önemli bir yere sahip” diye konuştu.

Bölgede külleme hastalığının yaygın olduğunu bu yüzden dereceye girenlere külleme ile mücadelede kullanılmak üzere ilaçlama makinesi vereceklerini de kaydeden Yaman, bunu geleneksel hale getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

\'FINDIĞIN BİLİNİRLİĞİ ARTACAK\'

İlçe Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı da etkinlik sayesinde ilçe fındığının kalitesinin artacağını dile getirerek şunları söyledi:

“Tirebolu’nun en önemli geçim kaynağı fındığın kalitesinin ortaya çıkması için bu yarışma yapıldı. Türkiye’de ve dünyada Giresun fındığının kalitesi biliniyor. Aroması ve randımanı yüksek böyle bir yarışmayla gündeme taşınması Tirebolu fındığının bilinirliğini artıracaktır. Bundan sonraki yıllarda ilgi ve alakanın artacağını düşünüyoruz. Ayrıca mevsim koşullarını ve külleme hastalığını da düşünürsek randımanlar ortalamanın üzerinde.\"



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