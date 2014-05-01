Gezi Partisi'nden 1 Mayıs dileği

Ortaköy Meydanı'nda saat 20.30'da bir araya gelen "Gezi Partisi" üyeleri, "1 Mayıs'ta olay çıkmamasını" dileyerek, gökyüzüne dilek fenerleri uçurdu.

Grup adına yapılan yazılı açıklamada, “Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı gökyüzüne bakan bizler, her bayramı coşkuyla, neşeyle ve huzur içinde kutlamak istiyoruz. 1 Mayıs'ın 'Bir ağaç gibi tek ve hür / Ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerindeki gibi bayram coşkusuyla yaşanması için birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Fenerlerimizi birlik ve beraberlik için uçuruyoruz" denildi.

1 Mayıs'ta kimsenin burnu kanamasın

Etkinlik hakkındaki görüşünü belirten bir grup üyesi, “1 Mayıs'ta kimsenin burnu kanamasın. Bütün meydanların hepsi de bize açık olsun" dedi. Başka bir üye de, “Herkesin özgürce 1 Mayıs'ını kutlayabildiği, düşmanlıkların olmadığı, hepimizin bir arada olabildiği ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayabildiği zamanlar diliyoruz" diye konuştu.

Boğaz Köprüsü manzarası altında dilek fenerlerini gökyüzüne uçuran grup, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar da dilek feneri uçurarak etkinliğe destek verdi. O anları ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonları ile görüntüleri kaydetti.