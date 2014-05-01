T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi Partisi'nden 1 Mayıs dileği

Gezi Partisi üyeleri '1 Mayıs'ta olay çıkmamasını' dileyerek, dilek feneri uçurdu

01 Mayıs 2014 11:12

Ortaköy Meydanı'nda saat 20.30'da bir araya gelen "Gezi Partisi" üyeleri, "1 Mayıs'ta olay çıkmamasını" dileyerek, gökyüzüne dilek fenerleri uçurdu.

Grup adına yapılan yazılı açıklamada, “Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı gökyüzüne bakan bizler, her bayramı coşkuyla, neşeyle ve huzur içinde kutlamak istiyoruz. 1 Mayıs'ın 'Bir ağaç gibi tek ve hür / Ve bir orman gibi kardeşçesine' dizelerindeki gibi bayram coşkusuyla yaşanması için birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Fenerlerimizi birlik ve beraberlik için uçuruyoruz" denildi.

 

1 Mayıs'ta kimsenin burnu kanamasın

 

Etkinlik hakkındaki görüşünü belirten bir grup üyesi, “1 Mayıs'ta kimsenin burnu kanamasın. Bütün meydanların hepsi de bize açık olsun" dedi. Başka bir üye de, “Herkesin özgürce 1 Mayıs'ını kutlayabildiği, düşmanlıkların olmadığı, hepimizin bir arada olabildiği ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayabildiği zamanlar diliyoruz" diye konuştu.

Boğaz Köprüsü manzarası altında dilek fenerlerini gökyüzüne uçuran grup, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar da dilek feneri uçurarak etkinliğe destek verdi. O anları ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonları ile görüntüleri kaydetti.

ETİKETLER

gezi partisi1 mayısişçi bayramıdilek feneri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24