Gezi Partisi kapandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Faaliyette Olan Siyasi Partiler’ listesi 19 Ekim 2017’de güncellendi. 1983'ten bu yana kurulu siyasi partileri gösteren listeye göre, 2013 yılında Gezi eylemlerinin ardından kurulan Gezi Partisi ve 2014 yılında kurulan Türkiye Halk Partisi kapandı.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, kapanma işlemlerini başlattıklarını belirten Gezi Partisi’nden yetkililer olayın gerekçeleriyle ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını söyledi.

Gezi Partisi nasıl kuruldu?

Gezi Partisi 2013 yılındaki Gezi protestoları sonrasında kuruldu. Müzisyen Reşit Cem Köksal ve parti kurucuları, partinin kuruluş dilekçesini 1 Ekim 2013’te İçişleri Bakanlığı’na verdi. Dilekçe işleme konulurken yapılan incelemelerin ardından da partinin tescili ise 9 Ekim’de yapıldı. Partinin Genel Merkezi olarak Ankara gösterilirken partinin kısaltılması ise GZP oldu. Partinin logosu ise kök salmış ağaç modelinde bir insan figüründen oluşturuldu.

Partinin kurucu yönetimi şöyleydi: Genel Başkan: Cem Köksal, Genel Sekreter: Gözde Bırakın, Genel Sayman: Ali Bekdeşer, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Tolga Deniz, Basın İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nursun Gürbüz, Tanıtım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Teoman Kumbaracıbaşı, Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nurgül Güney.