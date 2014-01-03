'Gezi' belgeseline soruşturma

Gezi Parkı eylemlerinin konu alan "Başlangıç" adlı belgeselde 'Başbakan'a hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarının işlendiği iddiasıyla savcılık soruşturması başlatıldı. Belgeselin yönetmeni Serkan Koç soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

'Kişiye veya kuruma yönelik hakaret amacım yok'

Koç savcılık ifadesinde "Herhangi bir kişiye veya kuruma yönelik hakaret amacıyla hareket etmedim. Tam aksine bu hususta aşırı dikkat ve özeni gösterdim. Belgeselde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren bir söz ve beyan bulunmadığı gibi bu yönde hareket etmemiz de söz konusu değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Başlangıç" belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Serkan Koç, sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten Savcı Hasan Bölükbaşı'ya yaklaşık bir saat ifade verdi. Serkan Koç ifadesinde 'Gezi eylemleri olarak bilinen eylem ve olaylar sırasında yaşanan olayları tüm çıplaklığıyla kamuoyuna aktarmak amacıyla "Başlangıç" isimli belgeseli hazırladım. Belgesel fili izlendiği takdirde kesinlikle herhangi bir yorum katmaksızın, yaşanan olayları aynı şekilde yayınladım. Herhangi bir kişiye veya kuruma yönelik hakaret amacıyla hareket etmedim. Tam aksine bu hususta aşırı dikkat ve özeni gösterdim. Belgeselde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren bir söz ve beyan bulunmadığı gibi bu yönde hareket etmemizde söz konusu değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Soruşturma, bir kişinin ihbar telefonuyla başladı

Serkan Koç savcıya ifade verdikten sonra adliyenin karşısında bulunan alanda basın açıklaması yaptı. Başlangıç Belgeseli'nin Gezi olaylarıyla ilgili Türkiye 'de ilk ve tek belgesel olduğunu söyleyen Koç, belgeselin Ağustos ayında piyasaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldığını söyledi.

Soruşturmanın başlangıcına ilişkin bilgi veren Koç, "Bir yurttaş telefonla ihbarda bulunmuş. Başbakan'a hakaret içeriyor diye. Hemen görev aşkıyla yanıp tutuşan polisler müdürlerimiz mağazaya koşup belgeseli izlemişler ve tutanak tutmuşlar. 'Eylemciler slogan atıyor, duvarlara yazılar yazılıyor, hükümet aleyhine gösteriler yürüyor bu suçtur' demişler. Savcıya şu savunmayı yaptık. Gezi olayları yaşanırken Recep Tayyip Erdoğan , 'Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii ayakkabıyla girdiler, camide içki içtiler' diye açıklama yaptı. Bizim belgeselimizin hemen girişinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ses kaydı var. O caminin içinden orijinal görüntüler var. Kanıttır bu...

'Erdoğan'ın halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiğinin belgesidir'

Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki 'Taksim'e bin iki bin kişiyi yürütmek mesele mi biz de çıkarız onların karşısına 5 bin 10 bin insanı çıkartırız karşısına.' Kim çıktı işte o palalı insan bütün kamuoyu izledi. O pırıl prırıl insanların karşısına palalı insanları çıkarttılar. Savcıya söyledim. Bir belgeselle ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıyorsunuz. Bu belgesel Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiğinin belgesidir. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Biz değil, Recep Tayyip Erdoğan yargılanmalıdır."

'Böyle bir filme dava açılması utanç verici'

"Bir film hükümeti kötü uygulamalarını teşhir ettiği için kötü şeyleri teşhir ettiği için suçlanabilir mi?" diyen Koç, "Bu belgeseli yasakladığınız zaman heykel yapan insanın heykelini kestiğiniz zaman, resim, müzik yapan insanı hapse attığınız zaman bu ülkede kim düşünecek? Sanat demek düşünmek demek. Bu belgesel de bu diktatörlük anlayışından nasibini alan bir sanat eseridir. Dava açılırsa kesinlikle kazanacağız. Böyle bir filme dava açılmasını utanç duyuyorum bir yönetmen olarak" diye konuştu.