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Ekonomi

Getir, İspanya pazarına girdi

Online teslimat platformu, Barselona ve Madrid'de hizmet vermeye başladı

15 Eylül 2021 19:10

Avrupa'da büyümesini sürdüren Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın ardından Barselona ve Madrid'de hizmet vermeye başlayarak İspanya pazarına giriş yaptı.

Online teslimat platformu Getir, global büyüme yolculuğuna devam ediyor. Geçen temmuz ayında ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek İspanya merkezli market teslimat uygulaması BLOK'u bünyesine katan Getir, İspanya'daki hizmetine Barcelona ve Madrid ile başladı.

İki ay gibi kısa bir sürede ürün portföyü ve tedarik zincirini genişletip, 19 depo açarak İspanya'da geniş bir bölgede hizmet vermeye başlayan Getir, kısa zamanda yeni şehirlere de yayılmayı planlıyor.

7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı

Getir, 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde bir değerlemeye ulaştı.

Getir halen İngiltere'de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve Southampton'da, Hollanda'da Amsterdam'da, Almanya'da Berlin'de ve Fransa'da Paris'te hizmet veriyor.

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