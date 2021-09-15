Getir, İspanya pazarına girdi

Avrupa'da büyümesini sürdüren Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın ardından Barselona ve Madrid'de hizmet vermeye başlayarak İspanya pazarına giriş yaptı.

Online teslimat platformu Getir, global büyüme yolculuğuna devam ediyor. Geçen temmuz ayında ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek İspanya merkezli market teslimat uygulaması BLOK'u bünyesine katan Getir, İspanya'daki hizmetine Barcelona ve Madrid ile başladı.