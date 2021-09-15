Getir, İspanya pazarına girdi

İki ay gibi kısa bir sürede ürün portföyü ve tedarik zincirini genişletip, 19 depo açarak İspanya'da geniş bir bölgede hizmet vermeye başlayan Getir, kısa zamanda yeni şehirlere de yayılmayı planlıyor.
Getir, 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde bir değerlemeye ulaştı.
Getir halen İngiltere'de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve Southampton'da, Hollanda'da Amsterdam'da, Almanya'da Berlin'de ve Fransa'da Paris'te hizmet veriyor.