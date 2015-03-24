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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings'ten basın açıklaması

Germanwings yetkilileri düşen uçakla ilgili basın açıklaması yaptı.

24 Mart 2015 18:58


Germanwings yetkilisi Thomas Winkelmann uçakta ikisi bebek 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğunu açıkladı. Winkelmann uçağın pilotunun 10 yıldan fazla uçuş deneyimi olduğunu kaydetti.

Uçaktaki yolcuların 67’sinin Almanya, 45’inin ise İspanya pasaportuna sahip olduğu kaydedilirken, diğer yolcuların uyruğu hakkında ise net bilgiler elde edildikten sonra açıklama yapılacağı kaydedildi.

Airbus A320 tipi uçağın Barcelona'dan havalandıktan yaklaşık bir saat sonra Fransa Alpleri'nde düştüğü belirtilirken, uçağın normal uçuş yüksekliğine 10:45'te ulaştığı ancak 1 dakika sonra bu yüksekliği terke ederek bilinmeyen bir nedenden ötürü 8 dakika boyunca irtifa kaybettiği bildirildi. Ardından uçağın Fransız uçuş güvenliği ile irtibatının kesildiği ve akabinde de düştüğü belirtildi. Uçağın acil durum sinyali verip vermediği ile ilgili ise farklı bilgiler geldiği kaydedildi.

24 yaşındaki uçağın son rutin kontrolünün dün Düsselorf Havalimanı’nda, en son detaylı kontrolünün ise 2013 yazında yapıldığı açıklandı.

Fransız emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, kazadan kurtulan olmazken, uçağın düştüğü noktaya ulaşımın oldukça güç olması nedeniyle hayatını kaybedenlerin naaşlarının taşınmasının günler sürebileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GermanwingsThomas WinkelmannAlmanyaAirbus A320BarcelonaFransa AlpleriFransızDüsselorf HavalimanıWelle Türkçe DW/AFP/Reuters BW/BÖ

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