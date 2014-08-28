Germanwings yarın uçmuyor

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği'nin (VC) sözcüsü Jörg Handwerg, grevden Lufthansa yönetimini sorumlu tuttu. Lufthansa yönetimini görüşmeleri tıkamakla itham eden sendika sözcüsü, "Lufthansa masada samimi olarak uzlaşma işaretleri verirse grev kararını geri alabiliriz" dedi.

Sendikaya göre müzakerelerde bir ilerleme sağlanamaması halinde yarın 06:00 – 12:00 saatleri arasında, toplam 6 saat boyunca Almanya'nın tüm havaalanlarında uyarı grevine gidilecek ve Germanwings uçuşları gerçekleşmeyecek.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor. Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmeyi ve maaşlara erken emeklilik talebinde bulunan kişinin de katkı sağlamasını istiyor. Cockpit bu talebe karşı çıkıyor.

Sendika nisan ayında da üç günlük uyarı grevi yapmış ve Lufthansa 3 bin 800 uçuşunu iptal etmek zorunda kalmıştı. Lufthansa'nın verilerine göre, nisan ayındaki grevin maliyeti 60 milyon euroyu aşmıştı.

Germanwings, Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu konumunda.