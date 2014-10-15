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Ekonomi
Deutsche Welle

Germanwings pilotları greve çıkıyor

Germanwings pilotları, sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine yarın iş bırakıyor.

15 Ekim 2014 16:41


Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC), Lufthansa'nın pilotların yarın 12:00 – 24:00 saatleri arasında iş bırakacağını açıkladı.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.

İşveren tarafından gündeme getirilen yaş haddini pilotun görev başındaki sürenin dikkate alınması öneriyi sendika reddetmişti.

Sendika, ağustos ayı başından beri 7'inci iş bırakma eylemini düzenliyor.

Germanwings, Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu konumunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GermanwingsCockpit BirliğiLufthansaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NH/BÖ

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