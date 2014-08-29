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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings pilotları grevde

Germanwings pilotları, sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti.

29 Ağustos 2014 12:40

Yerel saatle 06:00'da başlayan grev, Almanya'nın tüm havaalanlarında 6 saat boyunca geçerli olacak.

116 sefer iptal edildi, karardan yaklaşık 15 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi. Grev, iç hatları vururken dış seferlerin yapılmaya devam edeceği belirtildi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmeyi ve maaşlara erken emeklilik talebinde bulunan kişinin de katkı sağlamasını istiyor.

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) bu talebe karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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GermanwingsAlmanyaCockpit BirliğiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

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