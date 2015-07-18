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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings mağdurları tazminatı reddetti

Lufthansa, pilotu tarafından kasten düşürülen Germanwings uçağında ölenler için tazminat teklifinde bulundu. Öfkeli aileler 25 bin euroluk manevi tazminatı düşük bularak reddetti.

18 Temmuz 2015 23:51


Mağdur ailelerin avukatı Elmar Giemulla Lufthansa’nın tazminat teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kendi verdiği bilgilere göre 36 kurbanın yakınlarını temsil eden Giemulla “Teklifi reddediyoruz, çünkü geride kalanlar bunu makul bulmuyorlar” dedi.

Ailelerin havayolları şirketine yönelik büyük bir öfke içinde olduğunu belirten avukat Giemulla “Yeni bir teklif bekliyoruz” diye konuştu. Giemulla, ölen her bir kişi için Lufthansa'dan en az 100 bin euro talep ettiklerini belirtti.

24 Mart'ta Barcelona-Düsseldorf seferini yapan ve Fransız Alpleri'ne çakılan Germanwings uçağında 150 kişi can vermişti.

Uçağın 27 yaşındaki yardımcı pilot tarafından kasten düşürüldüğü kara kutuda yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştı. Lufthansa doktorlarının pilot Andreas L'nin psikolojik tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildikleri halde kendisine 'uçmaya uygundur' raporu verdiği ileri sürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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