Germanwings kurbanları anıldı

Barselona'daki Sagrada Familia Bazilikası'nda düzenlenen resmi anma törenine Kral
Felipe VI., Kraliçe Letizia, Başbakan Mariano
Rajoy ve çok sayıda hükümet temsilcisi
katıldı.
Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr ve Germanwings Yönetim Kurulu
Başkanı Thomas Winkelmann
da törene katılanlar arasındaydı.
Barselona'daki anma töreni bir Katolik
ayini şeklinde yapıldı. Ancak bir Hrıstiyan
örgütü olan Església Plural, törenin bu şekilde yapılmasının diğer dini cemaatlere
saygısızlık anlamına geldiğini belirterek töreni eleştirdi.
Katolik Kilisesi ise eleştirileri reddetti.
Katolik Piskoposlar Konferansı sözcüsü José
María Gil Tamayo, diğer cemaatlerin temsilcilerinin de kurban yakınlarına taziye
bildirme fırsatı bulduğunu kaydetti.
24 Mart’ta Fransız Alplerine düşen
uçakta 150 kişi hayatını kaybetmişti. Alman
Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yolculardan 72'si Almanya, 51’i de İspanya
vatandaşıydı.
Yolcu uçağı Barselona'dan
Düsseldorf’a geliyordu. Kara kutularda yapılan
incelemeler sonrası yardımcı pilotun uçağı kasten düşürdüğü açıklanmıştı.