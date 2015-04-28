Germanwings kurbanları anıldı

Barselona'daki Sagrada Familia Bazilikası'nda düzenlenen resmi anma törenine Kral

Felipe VI., Kraliçe Letizia, Başbakan Mariano

Rajoy ve çok sayıda hükümet temsilcisi

katıldı.

Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr ve Germanwings Yönetim Kurulu

Başkanı Thomas Winkelmann

da törene katılanlar arasındaydı.

Barselona'daki anma töreni bir Katolik

ayini şeklinde yapıldı. Ancak bir Hrıstiyan

örgütü olan Església Plural, törenin bu şekilde yapılmasının diğer dini cemaatlere

saygısızlık anlamına geldiğini belirterek töreni eleştirdi.

Katolik Kilisesi ise eleştirileri reddetti.

Katolik Piskoposlar Konferansı sözcüsü José

María Gil Tamayo, diğer cemaatlerin temsilcilerinin de kurban yakınlarına taziye

bildirme fırsatı bulduğunu kaydetti.

24 Mart’ta Fransız Alplerine düşen

uçakta 150 kişi hayatını kaybetmişti. Alman

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yolculardan 72'si Almanya, 51’i de İspanya

vatandaşıydı.

Yolcu uçağı Barselona'dan

Düsseldorf’a geliyordu. Kara kutularda yapılan

incelemeler sonrası yardımcı pilotun uçağı kasten düşürdüğü açıklanmıştı.

