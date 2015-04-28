T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Germanwings kurbanları anıldı

Fransa'da düşen Germanwings uçağında hayatını kaybeden İspanya vatandaşları Barselona'da düzenlenen törende anıldı.

28 Nisan 2015 00:58

Barselona'daki Sagrada Familia Bazilikası'nda düzenlenen resmi anma törenine Kral
Felipe VI., Kraliçe Letizia, Başbakan Mariano
Rajoy ve çok sayıda hükümet temsilcisi
katıldı.
Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr ve Germanwings Yönetim Kurulu
Başkanı Thomas Winkelmann
da törene katılanlar arasındaydı.
Barselona'daki anma töreni bir Katolik
ayini şeklinde yapıldı. Ancak bir Hrıstiyan
örgütü olan Església Plural, törenin bu şekilde yapılmasının diğer dini cemaatlere
saygısızlık anlamına geldiğini belirterek töreni eleştirdi.
Katolik Kilisesi ise eleştirileri reddetti.
Katolik Piskoposlar Konferansı sözcüsü José
María Gil Tamayo, diğer cemaatlerin temsilcilerinin de kurban yakınlarına taziye
bildirme fırsatı bulduğunu kaydetti.
24 Mart’ta Fransız Alplerine düşen
uçakta 150 kişi hayatını kaybetmişti. Alman
Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre yolculardan 72'si Almanya, 51’i de İspanya
vatandaşıydı.
Yolcu uçağı Barselona'dan
Düsseldorf’a geliyordu. Kara kutularda yapılan
incelemeler sonrası yardımcı pilotun uçağı kasten düşürdüğü açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaGermanwingsBarselonaSagrada Familia BazilikasıKral FelipeVI. Kraliçe Letizia Başbakan Mariano RajoyYönetim Kurulu Başkanı Carsten SpohrGermanwings Yönetim Kurulu BaşkanıThomas WinkelmannKatolikHrıstiyanEsglésia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24