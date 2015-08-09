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Dünya
Deutsche Welle

Germanwings kazazedeleri ABD'de dava açacak

Barcelona-Düsseldorf seferini yaparken Fransa'da düşen Germanwings uçağında ölenlerin yakınları, tazminat miktarını düşük buldukları için ABD'de dava açmaya hazırlanıyor.

09 Ağustos 2015 19:45


Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre yardımcı pilotun bilinçli olarak düşürdüğü Germanwings uçağında yakınlarını kaybedenler tazminat miktarını düşük buldu. 39 kurban ailesini temsil eden avukat Elmar Giemulla, ABD'de dava açmaya hazırlandıklarını belirtti. ABD'de yasaların, mahkeme dışında da kanıt toplamayı mümkün kıldığını, bu durumun özellikle yardımcı pilotun neden psikolojik sorunlarına ve daha önce yaşadığı sıkıntılara rağmen uçmasına izin verilmesi gibi soruların aydınlatılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Avukat Giemulla bunun için New York'ta bu tür kazalarda uzman bir avukatlık bürosuyla çalışacaklarını söyledi. ABD'de bu gibi kazalarda kurbanlara verilen tazminatın çok yüksek olduğunu belirten Giemulla, 'Lufthansa kurban yakınlarına 25'er bin euro tazminat teklif etti. ABD'de bu miktarın on katı söz konusu olabiliyor' dedi.

Germanwings ABD'de dava açılması hazırlığıyla ilgili açıklama yapmadı. Germanwings'ten bir sözcü AFP'ye verdiği demeçte, 'Bizim isteğimiz kurban yakınlarının mümkün olduğunca kısa süre içinde onlara sunduğumuz tazminatı almalarıdır' dedi.

Germanwings uçağı 24 Mart'taki Barcelona-Düsseldorf seferi sırasında 150 yolcu ve mürettebatla Fransa'da düşmüştü. Yardımcı pilotun kazadan önce kokpitin kapısını kilitleyerek pilotu içeri almadığı ve uçağı bilinçli olarak düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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