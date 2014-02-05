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Dünya
Deutsche Welle

'Gerhard Schröder de dinlendi'

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'i de dinlediği ileri sürüldü.

05 Şubat 2014 11:10


"Süddeutsche Zeitung" ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (NDR) haberlerine göre, 1998 -2005 yılları arasında Almanya'nın 7'nci başbakanı Gerhard Schröder de Amerikan İstihbaratı tarafından dinlendi.

İlk bilgilere göre Gerhard Schröder 2002 yılından itibaren Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) ulusal güvenlik gerekçesiyle dinlenen kişi ve kurumlar listesine (National Sigint Requirement List) 388 sıra numarasıyla dahil edildi.

Amerikan hükümetine yakın çevreler ve NSA uzmanlarının araştırmayı yapan Alman gazetecilere, "Gerhard Schröder Irak savaşına muhalefet etmişti. Bu tavrının NATO içinde bölünmeye neden olmasından kaygı duyuluyordu. Bu nedenle dinlenmesi kararlaştırıldı" gerekçesini ifade ettikleri belirtildi.

Schröder: 'Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum'

İddialarla ilgili görüşüne başvurulan Gerhard Schröder, "NSA skandalı patlak vermeden önce Amerikan İstihbaratı tarafından dinleneceğim aklımın ucundan geçmezdi. Her şey ortaya çıktıktan sonra artık hiçbir şeye şaşırmıyorum" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, ABD hükümetini konuyla ilgili iddialara açıklık getirmeye çağırdı. "Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine konuşan Mützenich, "Sözkonusu iddiaların büyüttüğü güvensizlik ortamı Atlantik aşırı ilişkilere zarar vermemelidir" dedi.

Merkel'i de dinlediler

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup Başkan Vekili Konstantin von Notz, Alman hükümetine de iddiaların aydınlatılmasında görev düştüğünü söyledi. "Handelsblatt Online"ın sorularını yanıtlayan Konstantin von Notz, "Alman hükümeti maalesef bu konunun üzerine kararlılıkla gitmiyor" dedi.

Almanya – ABD ilişkilerine NSA'in dinleme skandalı gölge düşürmüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkması gerginliğe neden olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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