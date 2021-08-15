Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in unutulmaz isimlerinden Gerd Müller, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kariyeri başarılarla dolu efsane isim, futbolculuk kariyerinde Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası Kupası'nı da kazanmıştı.

Gerd Müller kimdir?

Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. Gerd Müller, 3 Kasım 1945 tarihinde doğdu. Eski Alman futbolcudur. Batı Almanya millî takımı formasını 62 kere giymiş 68 gol atmıştır. Futbol yaşamına 1963 yılında TSV 1861 Nördlingen takımında başlamıştır. 427 kez Bayern Münih takımının formasını giymiş ve bu maçlarda toplam olarak 365 gol atmıştır. Daha sonra 1979 yılında Florida Strikers takımına transfer olmuş ve orada da 71 maçta forma giyip 38 gol atmıştır.

1981 yılında futbol hayatına nokta koymuştur.2007 yılı itibarıyla Bayern Münih takımında yardımcı antrenörlük görevindedir. 1954'te Sandor Kocsis, 1958'te Just Fontaine ve 1970'te Gerd Müller aynı FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde ikişer hat-trick yaparak tarihe geçtiler ve gelmiş geçmiş en büyük golcüler arasında kabul edilirler.

FIFA'nın 2004 yılında yayınladığı FIFA 100 listesinde de kendine yer bulmuştur.Ayrıca 1972 yılında Bayern Münih ve Almanya millî takımı formalarıyla toplamda 85 gole ulaşan Gerd Müller, bir takvim yılı içerisinde en fazla gol atan futbolcu unvanını 40 yıl elinde tutmuştur.

Fakat Lionel Messi 09.12.2012 tarihinden itibaren bu rekorun yeni sahibidir.