Barcelona altyapısından yetişen ve kaptanlığına kadar yükselen Gerard Pique, "Real Madrid'e gitmektense ölmeyi tercih ederim" dedi.

Gerard Pique, İspanyol basınına konuştu. Katalan futbolcu, eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü Xavi ve Real Madrid iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Xavi'nin her teknik direktör gibi kuralları var" diyen tecrübeli stoper, "Sörf veya elektrikli bisiklet hakkında hiçbir şey söylemedi. İzin verilip verilmediğini bilmiyorum. Ama gerekli olan bazı kuralları belirledi ve biz de uygulayacağız." dedi.

"Tarihin en iyi oyuncusunu kaybettik"

Ballon d'Or ödülünü 7. kez kazanan eski takım arkadaşı Lionel Messi için de konuşan Pique, "Messi, Ballon d'Or'u kazanarak tarihin en iyisi olduğunu kanıtladı. Çok zor bir gündü. 16 yıldır takım arkadaşıydık. Neredeyse bir kardeş gibiydi. Şahsen benim için zordu. Bu sezon bizim için işler iyi başlamadı çünkü tarihin en iyi oyuncusunu kaybettik. Dün gece Ballon d'Or'u kazandı ve bu onun tarihin en iyisi olduğunu kanıtlıyor." yorumunda bulundu.

"Kesinlikle imkansız"

AS muhabiri Pablo Motos'un "Real Madrid'den teklif gelse ne yaparsın?" sorusuna "Kesinlikle imkansız" diyen Gerard Pique, "Real Madrid'e gitmektense ölmeyi tercih ederim" yanıtını verdi.