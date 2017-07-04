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Spor

George Weah'ın oğlu, babasının izinde

17 yaşındaki oyuncu, PSG ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

04 Temmuz 2017 12:36

Milan'daki performansı akıllara kazınan eski Afrikalı futbolcu George Weah'ın 17 yaşındaki oğlu Timothy Weah, babasının da forma giydiği Paris Saint-Germain ile profesyonel sözleşme imzaladı.

NTVSpor'da yer alan habere göre; George Weah'ın oğlu Timothy, PSG ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki futbolcunun babası George Weah da 1992-1995 yılları arasında Paris Saint-Germain formasını giymişti.

New York doğumlu 17 yaşındaki Timothy Weah, Paris Saint-Germain'in UEFA Gençler Ligi'nde geçen eylül ayında Ludogorets ile oynadığı maçta hat-trick yaparak dikkatleri çekmişti.

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