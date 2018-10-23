Genk, İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun üçüncü haftasında perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Belçika\'nın Genk takımı, İstanbul\'a geldi.

Saat 18.10\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na ulaşan Genk kafilesi, daha sonra takım için hazırlanan özel otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Genk Teknik Direktörü Phillipe Clement ve bir oyuncu yarın saat 17.45\'te Vodafone Park\'ta basın toplantısı düzenleyecek. Takım, saat 18.00\'de Vodafone Park\'ta yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takımın havalimanından görüntüleri

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