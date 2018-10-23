T24 LogoT24 Logo
Spor

Genk, İstanbul'a geldi

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun üçüncü haftasında perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Belçika'nın Genk takımı, İstanbul'a geldi

23 Ekim 2018 21:45

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun üçüncü haftasında perşembe günü temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Belçika\'nın Genk takımı, İstanbul\'a geldi.
Saat 18.10\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na ulaşan Genk kafilesi, daha sonra takım için hazırlanan özel otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Genk Teknik Direktörü Phillipe Clement ve bir oyuncu yarın saat 17.45\'te Vodafone Park\'ta basın toplantısı düzenleyecek. Takım, saat 18.00\'de Vodafone Park\'ta yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Takımın havalimanından görüntüleri
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZDHAUEFA Avrupa LigiGrubuBeşiktaşBelçika GenkSaatAtatürk HavalimanıGenkGenk Teknik Direktörü Phillipe ClementVodafone ParkTakımGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ TakımınGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24