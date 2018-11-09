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Spor

Genk - Beşiktaş: 1-1

GENK (DHA) STAT: Luminus HAKEMLER: Tobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel GENK: Vukovic, Maehle, Dewaest, Uronen, Aidoo, Heynen, Malinovskyi (Dk

09 Kasım 2018 02:08

GENK (DHA)

STAT: Luminus
HAKEMLER: Tobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel
GENK: Vukovic, Maehle, Dewaest, Uronen, Aidoo, Heynen, Malinovskyi (Dk. 60 Berge), Pozuelo, Paintsil (Dk. 66 Fiolic), Ndongala (Dk. 89 Ingvartsen), Samatta
BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, Pepe, Necip, Caner, Vida, Medel, Lens (Dk. 12 Mustafa Pektemek) Dorukhan Toköz (Dk. 74 Ljajic), Oğuzhan (Dk. 90 Love), Quaresma, Babel
GOLLER: Dk. 87 Berge (Genk) - Dk. 16 Quaresma (Beşiktaş) 
SARI KARTLAR: Samatta (Genk) Necip, Pepe (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4\'üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Genk ile 1-1 berabere kaldı.
16\'ncı dakikada Beşiktaş\'ın golü geldi. Mustafa Pektemek, pasını Quaresma\'ya verdi. Ceza sahasına giren Quaresma\'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
87\'nci dakikada uzaktan kaleyi yoklayan Berge\'nin sert şutu Vida\'ya çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
Maç 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

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