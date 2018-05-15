(GENİŞ)Beyoğlu'nda 'Kudüs' protestosu

Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU\'nda toplanan yüzlerce kişi, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Tel Aviv\'de bulunan başkonsolosluğunu Kudüs\'e taşımasını protesto etti.

Filistinliler için \"Büyük Felaket\" olarak tanımlanan Nakba\'nın yıl dönümünde ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan konsolosluğunu Kudüs\'e taşıması nedeniyle aralarında İHH, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Memur-Sen, Bem Bir Sen ve Özgür-Der üyelerinin olduğu bir grup 19.00 sıralarında Tünel Meydanı\'nda toplandı. \"Kudüs Müslümanlarındır\" yazılı pankart açarak Galatasaray Meydanı\'na doğru yürüyüşe geçen grup tekbirler getirerek, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

\"BU TOPRAKLARDA İSRAİL KARŞITLIĞINI ARTTIRACAĞIZ\"

Galatasaray Meydanı\'na gelen gruptakilere kurulan platformdan konuşmalar yapıldı. İlk olarak İHH genel başkanı Bülent Yıldırım söz aldı. Yıldırm, \"Bütün İslam Ülkeleri İsrail\'in Büyükelçiliklerini, Konsolosluklarını topraklarından kovmalıdır. Burada da bu şeref Türkiye\'nin olsun. Bugünden tezi yok İsrail\'in Büyükelçiliği ve Konsolosluğu hemen kapatılsın. Müslümanlar ölürken uyumak bize yakışır mı? Eğer yarın da böyle öldürmeye devam ederlerse bizden haber bekleyin. İstanbul\'daki İsrail Konsolosluğunu kuşatacağız Ramazan boyunca. İftarlarımızı da, sahurlarımızı da orada yapacağız. Türkiye\'nin her yerinden insanlar gelip, nöbet tutacaklar. Bu topraklarda İsrail karşıtlığını arttıracağız\" dedi.



\"KINIYORUZ, LANETLİYORUZ\"

Daha sonra Memur-Sen genel başkan yardımcısı Mehmet Emin Esen konuştu. Esen, \"ABD\'nin kararı sonrasında Siyonistlerin saldırıları artmaya devam ediyor. Siyonistler Mescid-i Aksa\'yı yıkıp, Süleyman Mabedi\'ni inşa etmek için her gün yeni adımlar atıyor. Daha dün İsrail polisinin koruması altında yüzlerce Siyonist Mescid-i Aksa\'ya saldırdı. Bugün de elliden fazla Filistinli kardeşimizi şehit ettiler. Bu Siyonist çeteleri kınıyoruz, lanetliyoruz\" dedi.

\"TÜRKİYE\'NİN ÖNDERLİĞİNDE GÜÇLÜ, SİLAHLI BİR ORDUNUN HAREKETE GEÇİRİLMESİ LAZIM\"

Son olarak Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Başkanı Ali Uğurbulut konuştu. Uğurbulut, \"Hepinizin ciğeri yanıyor. Hepiniz kahrolsun İsrail diyorsunuz. Bu terörist İsrail zordan ve silahtan anlar. Rahmetli Erbakan hocamızın ifade ettiği gibi silah ve zor kullanmadan İsrail\'i durdurmak mümkün olmayacaktır. Yapmamız gereken Allah\'ın emrettiği, Resulullah\'ın yapın dediğini yapmaktır. Bunun için öncelikle bütün Müslüman ülkeler olarak İsrail\'le olan ekonomik, siyasi, askeri bütün ilişkileri koparmaktır. İstanbul başkonsolosu ve Ankara Büyükelçileri derhal kovulmalıdır. En kısa sürede 1milyon kişilik bir İslam ordusu kurulmalı ve derhal İsrail\'e doğru yönlendirilmelidir. Sadece bunun kararı bile alınsa İsrail derhal diz çöker. Bunları yapmak zorundayız. İslam Birliği\'ni kurmadan, Müslümanları birlik haline getirmeden ve Yahudiler ile Hristiyanlarla işbirliğini kesmeden sadece Kudüs değil, bütün İslam toprakları işgal edilmeye devam edecektir. Kudüs\'e gidip şehit olma aşkınızı biliyorum. Bu iş sadece istekle olmaz. Bu bir sistem meseledir. Bu sistemi Türkiye\'nin önderliğinde güçlü, silahlı bir ordunun harekete geçirilmesi lazım. Geçirilmelidir. Sizlerin bu şanlı duruşu bir çok kişinin aklını başına getirecektir. Bütün İslam ülkelerindeki yöneticilerin aklını başına getirecektir\" ifadelerini kullandı.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen protesto eylemine katılanlar olaysız bir şekilde dağıldı.

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