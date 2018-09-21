(GENİŞ HABER)ENİS BERBEROĞLU CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Hakkında tahliye kararı verilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi\'nden çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi\'nin MİT TIR\'ları davasında Enis Berberoğlu\'na, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak\" suçundan verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasını onadı. Daire, onama kararı ile birlikte Berberoğlu\'nun tahliyesine karar verdi.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Tahliye kararının ardından Berberoğlu saat 19.15 sıralarında cezaevinden çıktı. Berberoğlu\'nu cezaevinin önünde kendisini bekleyen partililer karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berberoğlu, \"Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi\'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Yaşadığımız 16 aylık süreç, Türkiye\'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım, bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım. İlginize çok teşekkür ederim, eski meslektaşlarım. Medyanın Maltepe Cezaevi\'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım. 16 aydır tecritte yaşıyorum. Dolayısıyla az konuştum, siz de alışın.\" dedi.

AİLESİYLE HASRET GİDERDİ

Enis Berberoğlu, tahliye sonrası ailesiyle bir araya geldi. Berberoğlu eşi Oya Berberoğlu\'na sarılarak hasret giderdi. Berberoğlu burada yaptığı açıklamada, \"Benim açımdan talihsiz bir durumdu. Türkiye açısından da pek parlak bir durum değil. Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkumla karşılaşmadan tecrit hayatı yaşadım. Ama Maltepe Cezaevi\'ne de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten bir devlet ciddiyeti ve devlet mesafesinde davrandılar bana. Bundan sonra siyaseten hayat beni nereye götürürse başımın üstünde yeri var.\" ifadelerini kullandı. Oya Berberoğlu, \"Cezaevinde Enis\'in bana yaptırdığı Fenerbahçe armalı çanta\" diyerek elindekini basın mensuplarına gösterdi.

PARTİLİLERLE ÇAY İÇTİ

Berberoğlu, yakındaki bir çay bahçesine giderek partililerle bir araya geldi. Partililerle çay içen Berberoğlu, basın mensuplarına, \"Sabah kalktığımızda mahpustuk, akşam sizlerle beraber çay içiyoruz.\" açıklamasını yaptı.

\"Bunu bekliyor muydunuz?\" şeklindeki soruya Berberoğlu, \"Hayır. Garip bir yargılama oldu.\" şeklinde cevap verdi. Bir soru üzerine

Berberoğlu, \"Genel Başkanla görüştüm. Geçmiş olsun dedi, çıktığım için tebrik etti.\" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR\'larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a ileterek yayınlattığı gerekçesi ile, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak\" suçundan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Haziran 2017 tarihinde 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Berberoğlu karar ile birlikte tutuklanmıştı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin bu kararı İstinaf Mahkemesi\'ne gönderildi. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararını kaldırarak yeni hüküm kurdu. 2. Ceza Dairesi, Berberoğlu\'nu 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Berberoğlu\'nun avukatları bu cezayı Yargıtay\'a taşımışlardı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Berberoğlu\'nun cezaevinden çıkışı

-Basın mensuplarına açıklaması

-Araca binmesi

-Berberoğlu\'un eşine sarılması

-Çay bahçesinde partililerle oturması

-Açıklamaları



