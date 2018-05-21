 (geniş haber) DEV PLATFORM BOĞAZ'DAN GEÇTİ

- ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ BİR SÜRE İPTAL EDİLDİ

- Dev petrol arama platformunun Boğaz\'dan geçişi yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'ndan dev petrol arama platformu \"Scarabeo 9\" geçti. Platformun geçişi nedeniyle Şehir Hatları seferleri bir süre iptal edildi.

Bahama Bayraklı 115 metre uzunluğundaki 78 metre genişliğinde, 57 metre yüksekliğindeki 36 bin 863 groston ağırlığındaki, \'Scarabeo 9\' isimli petrol arama platformunun İstanbul Boğazı\'ndan geçişi havadan da görüntülendi. Karadeniz\'den gelen gemi, Marmara\'ya doğru ilerledi. Platformun İstanbul Boğazı\'nı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Kurtarma 3, Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kıyı Emniyeti 8 ve Nene Hatun römorkörleri eşlik etti. \"Scarabeo 9\", İstanbul Boğazı\'ndaki geçişi yaklaşık 4,5 saat sürdü.

Yalova Limanı\'na giden dev platformun geçişi sırasında Şehir Hatları\'nın seferleri bir süre iptal edildi.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜyle geminin geçişi

-Platformun geçişi

-Gemiyi kıyıda izleyenler

-Geminin Avrupa ve Anadolu yakasından çekilen görüntüler

-Detaylar



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