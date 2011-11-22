Gençlerbirliği'nde azrail korkusu

T24-

"Ben başkanım, üyelerimi korurum"





Ata'nın elini öpen üye



Üyeler ve doğum tarihleri



A.A'dan Musa Samur'un haberine göre, Gençlerbirliği Divan Kurulu'nda hayatını kaybeden asil üyelerin yerleri, yedeklerin “Azrail” korkusu nedeniyle doldurulamıyor. Başkent temsilcisinde, eski kulüp başkanlarından Hasan Şengel'in başkanlık görevini yürüttüğü 21 üyeli Divan Kurulu'ndan Oğuz Akşit, Halim Çorbalı, Ertuğrul Derer, Sıtkı Hatipoğlu ve Necip Türegün, bu yıl hayata veda etti.Kırmızı-siyahlıların tüzüğüne göre kulüpte en az 25 yıl geçmişi olanlar Divan Kurulu'nda yer alabiliyor. Divan Kurulu'nun yaş ortalaması ise 70'in üzerinde. Hayatını kaybeden asil üyelerin yerine kurul, daha önceden belirlenmiş 5 yedek üyeyi göreve çağırdı. Ancak, yedek üyelerin hiçbiri görevi kabul etmedi. Yedeklerin görevi kabul etmemesinin arkasında ise ilginç bir neden ortaya çıktı; üyeler “ölüm korkusu” nedeniyle Divan'dan kaçıyorlar.Kurul başkanı Şengel, yedek üyelerin son bir yılda 5 kurul üyesinin hayatını kaybetmesinin de etkisiyle, “Divan Kurulu'nda Azrail dolaşıyor” diyerek, görev almak istemediklerini söyledi.Zaten yaşları oldukça ileri olan yedek üyelerin, yıl içindeki kayıplar nedeniyle çekinmiş olabileceklerini ifade eden Hasan Şengel, esprili bir şekilde “Ben başkanım, üyelerimi korurum. Yaşım da onlardan fazla. En eski benim, Azrail can alacaksa önce benimkini alır” dedi.Uzun hayatlarının büyük bölümünü Gençlerbirliği'ne emek vererek geçiren Divan Kurulu üyelerinin en genci 1955 doğumlu Kadir Sezerse. Kurulun en yaşlısı ise 1925 doğumlu kurul başkanı Hasan Şengel. Macaristan'da doğup daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden Şengel ise zamanı net olarak hatırlamasa da bir vesileyle Atatürk ile karşılaşmış. Elini öptüğü Mustafa Kemal Atatürk, ayrıca Şengel'i saçlarını okşayarak sevmiş.Kurulun eski üyelerinden Necati Tuncer ise 1928 doğumlu. Kulübe 1940 yılında 47. üye olarak kayıt yaptıran Necati Tuncer de Şengel gibi kulübün en eskilerinden.Kırmızı-siyahlı kulüp, Divan Kurulu'na üye bulma sorununu mayıs ayındaki Genel Kurul'da tüzük değişikliğine giderek çözmeyi planlıyor. Divan Kurulu'na seçilmek için tüzükte 25 yıl olarak yer alan kulüp üyeliği şartının 15 yıla indirilmesinin planlandığı öğrenildi.Gençlerbirliği Divan Kurulu'nda yer alan üyeler ve doğum tarihleri şöyle:“Hasan Şengel (1925-Başkan), Oktay Arıca (1935-Başkan vekili), Ekrem Üstündağ (1935-Başkan vekili), Kamil Bilgen (1935), Ali Abalı (1930), Dündar Aker (1930), Hüsmen Bakkaloğlu (1930), Kadir Başpınar (1934), Tevfik Gülcan (1945), Selçuk İlksoy (1942), Mustafa İmirzalıoğlu (1929), Coşkun Şarman (1931), Kadir Sezerse (1955), Necati Tuncer (1928), Yavuz Yalçınkaya (1940).”