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Spor

Gençlerbirliği - Kars 36 Spor: 2-1

ANKARA, (DHA) STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Gökmen Olgaç GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz Demirtaş, Orhan Şam, Yıldırım Mert Çetin, Mehmet Taş (Dk

13 Aralık 2017 19:41

ANKARA, (DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Gökmen Olgaç
GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz Demirtaş, Orhan Şam, Yıldırım Mert Çetin, Mehmet Taş (Dk. 46 Zeki Yavru), Uğur Çiftçi (Dk. 67 Ömer Alper Tatlısu), Issah, Alper Uludağ, Ahmet İlhan Özek, Khalili (Dk. 46 Manu), Murat Duruer, Muriqi
KARS 36 SPOR: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora (Dk. 60 Nazım Berat Karaali), Sarper Salih Ağca, Muhammed Göksu, Samet Tosun, Nurettin Ecevit, Sabahattin Genç, Emrah Turan (Dk. 70 Yusuf Tansel), Bulut Akbaş, Hakan Tice, Kante (Dk. 78 Burak Can Akıncı)
GOLLER: Dk. 53 Ahmet İlhan Özek, Dk. 62 Muriqi (Gençlerbirliği) - Dk. 90 Bulut Akbaş (Kars 36 Spor)
SARI KARTLAR: Mehmet Taş, Uğur Çiftçi, Alper Uludağ, Ömer Alper Tatlısu (Gençlerbirliği) - Aykut Demirdelen, Sabahattin Genç, Emrah Turan (Kars 36 Spor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş maçında Gençlerbirliği, Kars 36 Spor\'u 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Başkent ekibi, ilk maçta da rakibini yine aynı skorla yenmişti.

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